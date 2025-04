A soli dieci anni salva la nonna da un attacco epilettico

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Salva la nonna epilettica dopo un attacco di epilessia. Il soccorritore è un bambino di dieci anni che ha imparato le manovre a scuola in un corso organizzato dalla Misericordia.

Il piccolo si è accorto che la nonna settantenne si stava sentendo male mentre tagliava l’erba nel giardino di casa. Per prima cosa ha impedito che battesse la testa, poi l’ha adagiata nella posizione corretta perché non soffocasse, e poi ha gestito al telefono con la centrale del 112 le fasi successive fino all’arrivo dei soccorsi.

Dopo la chiamata al 112 i sanitari hanno continuato a dare al piccolo di dieci anni indicazioni in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

“Un bimbo che con lucidità e sangue freddo ha saputo gestire un momento di grave emergenza sanitaria applicando con precisione le manovre di primo soccorso apprese a scuola è una di quelle notizie felici che riempiono di orgoglio tutta la comunità – dice la vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti – Il suo intervento tempestivo e corretto dimostra non solo la sua notevole maturità, ma soprattutto l’efficacia di iniziative come il Progetto Asso – A scuola di soccorso promosso dalla Misericordia nelle nostre scuole. Questo episodio è la testimonianza più concreta di quanto sia fondamentale investire nell’educazione al primo soccorso fin dalla tenera età. Insegnare ai bambini i gesti che possono salvare una vita non è solo un arricchimento del loro bagaglio formativo, ma una vera e propria sicurezza per l’intera collettività. Un. La notizia che ci da una soddisfazione immensa e ci spinge a continuare e rafforzare questi progetti”

Non è la prima volta che accade ad Arezzo: nel luglio del 2023 un ragazzino di 15 anni usò correttamente il defibrillatore durante una festa parrocchiale è salvò la vita a un 50enne colpito da un attacco cardiaco.