Albero cade sulla linea elettrica, 150 passeggeri bloccati sul treno

Intervento congiunto di protezione civile, vigili del fuoco e Soccorso Alpino per assistere i viaggiatori, poi ripartiti in pullman

CORTONA – Un imprevisto lungo la linea ferroviaria Terontola–Foligno ha richiesto l’intervento di vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Cortona, del comando di Perugia e del distaccamento volontario di Castiglion del Lago e del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano.

Nella serata di ieri (14 agosto), a causa della caduta di un grosso albero che ha danneggiato la linea elettrica, un convoglio con circa 150 passeggeri è rimasto bloccato tra Umbria e Toscana.

Dopo la segnalazione dell’incidente, è arrivata una risposta pronta e coordinata: oltre ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine, sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico. Grazie al loro supporto e alla piena collaborazione tra regioni, tutti i viaggiatori sono stati assistiti con sicurezza fino al termine delle operazioni.

Una locomotiva di soccorso ha trainato il treno fino alla stazione più vicina, quella di Terontola. Qui i passeggeri hanno potuto continuare il viaggio in pullman. La circolazione ferroviaria sul tratto interessato era stata sospesa fino a Passignano. 

