Alpe della Luna, individuato dai vigili del fuoco l’elicottero disperso

Sul posto stanno convergendo i soccorsi con Soccorso Alpino e Speleologico, Guardia di Finanza e Aeronautica Militare

Alpe della Luna, individuato dai vigili del fuoco l'elicottero disperso (foto Sast)
BADIA TEDALDA – È stato individuato il velivolo disperso da ieri pomeriggio (9 novembre)  in un’area di confine tra Marche e Toscana da un elicottero dei vigili del fuoco.

Era in una zona boscosa nei pressi del lago di Montedoglio, in provincia di Arezzo, al confine tra Toscana e Marche.

Sul posto stanno convergendo le squadre di terra del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, dei vigili del fuoco e della Guardia di Finanza, elitrasportate da mezzi dell’Aeronautica Militare e degli stessi vigili del fuoco.

A bordo dell’elicottero c’erano due toscani: Mario Paglicci di Arezzo e Fulvio Casini di Sinalunga.

