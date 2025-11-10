Alpe della Luna, individuato dai vigili del fuoco l’elicottero disperso

Getting your Trinity Audio player ready...

BADIA TEDALDA – È stato individuato il velivolo disperso da ieri pomeriggio (9 novembre) in un’area di confine tra Marche e Toscana da un elicottero dei vigili del fuoco.

Era in una zona boscosa nei pressi del lago di Montedoglio, in provincia di Arezzo, al confine tra Toscana e Marche.

Sul posto stanno convergendo le squadre di terra del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, dei vigili del fuoco e della Guardia di Finanza, elitrasportate da mezzi dell’Aeronautica Militare e degli stessi vigili del fuoco.

A bordo dell’elicottero c’erano due toscani: Mario Paglicci di Arezzo e Fulvio Casini di Sinalunga.