Anziana di 93 anni trovata morta in casa, i Carabinieri fermano la figlia

SAN GIOVANNI VALDARNO – Un’anziana donna, di 93 anni, è stato trovata assassinata all’interno della sua abitazione di San Giovanni Valdarno.

Il cadavere è stato trovato nella mattinata del 9 marzo e sul fatto indagano i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi nell’abitazione dove è avvenuto l’omicidio.

Ancora frammentarie le informazioni sul fatto, per il quale è stata fermata la figlia, che si trova in stato di fermo, in attesa del vaglio delle eventuali responsabilità.