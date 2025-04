Anziano grave dopo la caduta da cavallo sul monte Falterona

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATOVECCHIO STIA – Grave a 81 anni dopo la caduta da cavallo.

Il 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stato attivato poco prima del mezzogiorno di oggi (26 aprile) a Capo d’Arno, sul monte Falterona, nel comune di Pratovecchio Stia per un uomo caduto da cavallo lungo un sentiero in zona impervia.

Il paziente è stato trasportato con Pegaso 1 al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi in codice rosso. Sono intervenuti anche l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Bibbiena e i vigili del fuoco.

Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco l’uomo, che stava percorrendo un sentiero a cavallo, è caduto finendo in un dirupo. La zona particolarmente impervia ha impedito alle squadre di terra di raggiungere il luogo dell’incidente. L’infortunato è stato quindi raggiunto dagli elisoccorritori calati dall’elicottero Drag” e dai sanitari arrivati con Pegaso. I due equipaggi hanno collaborato per immobilizzare l’uomo, che è stato poi recuperato dall’elicottero Pegaso e trasportato in ospedale.