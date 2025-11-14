Pattarello e Cianci firmano il successo: l’Arezzo torna capolista

AREZZO – L’Arezzo supera il Bra 2-1 e si riprende il primo posto, almeno per due sere, in attesa del Ravenna. La gara si accende subito. Un cross teso di De Col manda in confusione la difesa ospite. La respinta è corta. Chierico arriva in corsa e calcia forte e rasoterra. Renzetti non trattiene. Pattarello è il più rapido e viene steso da Pautassi. L’arbitro indica il rigore e il controllo al monitor conferma la decisione.

Dal dischetto va lo stesso Pattarello. Conclusione bassa, precisa, che passa sotto il portiere. È l’1-0. Un gol che vale il sesto centro stagionale, conferma del suo peso offensivo.

L’Arezzo continua a comandare. Cianci sfiora il raddoppio su una punizione deviata. Il Bra prova a rispondere su palla inattiva, ma Venturi blocca senza problemi. Poco dopo interviene il VAR: l’ammonizione a Righetti viene cancellata, perché il fallo era di Fiordaliso. Per i piemontesi è già la seconda revisione esaurita nel primo tempo.

Il gioco si ferma per un ricordo sentito. La curva Minghelli omaggia Gabriele Sandri con uno striscione e un lungo coro. Nel recupero l’Arezzo spreca un contropiede tre contro due e si va al riposo sull’1-0.

La ripresa si apre con un cambio forzato. Mawuli resta negli spogliatoi per un colpo alla testa. Dentro Perrotta. Gli amaranto tornano subito in avanti, ma il colpo di testa di Gigli è debole. Al 54′ nasce un contropiede perfetto: Pattarello cambia lato, Tavernelli rifinisce, Cianci entra in area e calcia. Il sinistro esce di poco, deviato da Renzetti.

Il raddoppio però è nell’aria. Corner di Tavernelli. Stacco imperioso di Cianci e palla nell’angolo. È 2-0. Il Comunale esplode.

Il Bra reagisce con nuovi ingressi. Al 62′ ottiene un rigore per un intervento in scivolata di Perrotta. Anche qui arriva il check, ma la decisione non cambia. Baldini calcia con freddezza e riapre la gara.

L’Arezzo non abbassa il ritmo. Tavernelli sfiora il terzo gol dal limite. Pattarello corre in campo aperto, ma il suo sinistro non trova la porta. Bucchi inserisce forze fresche e la partita si fa più dura. Arrivano altri cartellini.

Poi un momento che segna tutti. La curva Minghelli dedica un lungo applauso al piccolo Leo, il bambino morto due giorni fa all’asilo di Soci. Un silenzio emozionato avvolge lo stadio.

Nel finale arrivano gli ultimi cambi. L’arbitro concede quattro minuti di recupero. L’Arezzo controlla, soffre il giusto, e porta a casa tre punti pesanti.

Con questa vittoria la squadra di Bucchi torna capolista, in attesa della risposta del Ravenna.

Il tabellino

AREZZO (4-3-3)

: Venturi; De Col, Gilli, Gigli, Righetti; Meli (82′ Arena), Mawuli (46′ Perrotta), Chierico; Pattarello (81′ Varela Djamanca), Cianci, Tavernelli. All. Bucchi.

BRA (3-5-2): Renzetti; De Santis, Fiordaliso, Sganzerla; Cucciniello (59′ Lia), Maressa (78′ La Marca), Brambilla, Lionetti (89′ Dimatteo), Pautassi (89′ Morleo); Di Biase (59′ Chiabotto), Baldini. All. Nisticò.

RETI: 7′ Pattarello (A), 57′ Cianci (A), 65′ Baldini (B).

NOTE: Ammoniti: Pautassi (B), Fiordaliso (B), Lia (B), Cianci (A), Gigli (A), Tito (A), Arena (A).