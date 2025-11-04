Arezzo, caso di scabbia: chiuse due scuole per disinfestazione

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Scatta la chiusura temporanea di due scuole a San Leo per un caso di scabbia ad Arezzo, da oggi (4 novembre )alle 15 fino a venerdì 7 novembre resteranno chiusi l’asilo nido Peter Pan e la scuola dell’infanzia Don Milani, entrambi in via Bellini.

Il Comune spiega che il provvedimento è stato adottato per permettere tre interventi urgenti di disinfestazione, necessari a garantire la sicurezza dei bambini e del personale scolastico. La decisione arriva dopo la conferma di un nuovo caso e fa seguito ad altri episodi simili registrati tra settembre e ottobre dello scorso anno.

Durante i giorni di chiusura saranno effettuate sanificazioni complete e controlli ambientali per escludere ulteriori rischi di contagio. La Asl Toscana Sud Est sta seguendo la situazione e ha fornito indicazioni alle famiglie per la prevenzione e la cura.