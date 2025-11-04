18.2 C
Firenze
martedì 4 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Arezzo, caso di scabbia: chiuse due scuole per disinfestazione

Off limits fino al 7 novembre l’asilo Peter Pan e la scuola Don Milani di San Leo per interventi urgenti di sanificazione

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO Scatta la chiusura temporanea di due scuole a San Leo per un caso di scabbia ad Arezzo, da oggi (4 novembre )alle 15 fino a venerdì 7 novembre resteranno chiusi l’asilo nido Peter Pan e la scuola dell’infanzia Don Milani, entrambi in via Bellini.

Il Comune spiega che il provvedimento è stato adottato per permettere tre interventi urgenti di disinfestazione, necessari a garantire la sicurezza dei bambini e del personale scolastico. La decisione arriva dopo la conferma di un nuovo caso e fa seguito ad altri episodi simili registrati tra settembre e ottobre dello scorso anno.

Durante i giorni di chiusura saranno effettuate sanificazioni complete e controlli ambientali per escludere ulteriori rischi di contagio. La Asl Toscana Sud Est sta seguendo la situazione e ha fornito indicazioni alle famiglie per la prevenzione e la cura.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18.2 ° C
18.8 °
16.3 °
51 %
1.5kmh
0 %
Mar
17 °
Mer
19 °
Gio
18 °
Ven
18 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1492)ultimora (1376)sport (69)demografica (35)Serie A (13)Regione Toscana (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati