24.4 C
Firenze
sabato 13 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Arezzo, tragico incidente in via Anconetana: muore un 50enne

Trasportato d'urgenza all'ospedale di Careggi dopo il frontale in moto contro un'auto di ieri (12 settembre) non ce l'ha fatta

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Careggi sul podio in Italia, Giani:
(Foto Fb Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Non ce l’ha fatta il motociclista rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio (12 settemnre) lungo via Anconetana, ad Arezzo. La vittima è un 50enne aretino, titolare di una pizzeria in città.

Secondo una prima ricostruzione, la moto sulla quale viaggiava si è scontrata frontalmente con un’auto. L’impatto è stato violentissimo. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118: l’uomo è stato stabilizzato sul posto e trasferito con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Careggi, a Firenze. Nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni, apparse subito disperate, non hanno lasciato scampo.

La polizia municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, mentre la procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
24.4 ° C
24.6 °
23.2 °
68 %
0.9kmh
78 %
Sab
24 °
Dom
24 °
Lun
28 °
Mar
26 °
Mer
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (22)vigili del fuoco (12)Serie C (9)Almanacco (9)incendio (9)Gaza (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati