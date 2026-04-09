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Arezzo, uomo morto in casa: ipotesi esalazioni di monossido

Un 61enne trovato senza vita a Muciafora: il malfunzionamento di una stufa avrebbe causato l’intossicazione mentre dormiva

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Vigili del fuoco Prato incendio 61 anni
Crediti: Foto di archivio
Meno di 1 ' di lettura

AREZZO Trovato un uomo di 61 anni morto nella propria abitazione, nella frazione di Muciafora, alla Chiassa, alle porte di Arezzo. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe stato provocato dalle esalazioni sprigionate da un principio di incendio partito da una stufa presente nella stanza. L’uomo, che viveva da solo, si trovava a letto al momento dell’accaduto.

A far scattare l’intervento sono stati i vigili del fuoco, allertati proprio per la presenza di fumo proveniente dall’abitazione. Una volta entrati, i soccorritori hanno trovato l’uomo ormai privo di sensi.

Le verifiche iniziali indicano che il fumo si sarebbe rapidamente diffuso nei locali, favorito dalle finestre chiuse. Le esalazioni avrebbero così provocato un’intossicazione fatale mentre l’uomo dormiva, impedendogli di mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà se disporre ulteriori accertamenti per chiarire con precisione le cause della morte.

© Riproduzione riservata

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