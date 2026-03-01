11.8 C
Bloccata a Dubai una comitiva di aretini in crociera

La Farnesina e le autorità consolari sono già state allertate per monitorare la situazione e studiare corridoi sicuri per riportarli a casa

Foto Adn Kronos
AREZZO – Ore di profonda apprensione ad Arezzo e in tutta la provincia per un folto gruppo di turisti rimasti intrappolati a bordo di una nave da crociera nel porto di Dubai. Quella che doveva essere una vacanza da sogno tra le perle del Golfo Persico si è trasformata in un incubo logistico e diplomatico a causa dell’improvvisa escalation bellica contro l’Iran, che ha reso la navigazione civile e il traffico aereo nell’area del tutto impraticabili.

La comitiva aretina, composta da numerosi viaggiatori provenienti non solo dal capoluogo ma anche da centri come Sansepolcro e Civitella in Val di Chiana, era partita sabato scorso dall’aeroporto di Fiumicino. Dopo lo scalo a Doha e l’imbarco, il tour sembrava procedere senza intoppi in una zona che, fino a pochi giorni fa, i tour operator consideravano sicura nonostante la massiccia presenza di assetti militari statunitensi.

Il rientro era previsto proprio per il pomeriggio di oggi (1 marzo): il programma prevedeva il ritorno a Doha da Dubai per imbarcarsi sul volo diretto a Roma. Tuttavia, i venti di guerra hanno congelato ogni spostamento. La navigazione nello Stretto di Hormuz è di fatto bloccata e lo spazio aereo è interdetto ai voli commerciali per il rischio di coinvolgimento nelle operazioni belliche che vedono impegnati aerei e navi da guerra.

A terra, in Toscana, i familiari sono in costante contatto telefonico con i propri cari a bordo della nave. Sebbene al momento non si segnalino pericoli immediati per l’incolumità dei passeggeri, l’incertezza sui tempi del rimpatrio e l’evolversi dei combattimenti mantengono altissimo il livello di tensione.

La Farnesina e le autorità consolari sono già state allertate per monitorare la situazione e studiare corridoi sicuri per riportare a casa i connazionali.

