Bloccato nella neve un autobus di pellegrini diretto al santuario della Verna

CHIUSI DELLA VERNA – Nella mattinata di oggi (26 marzo) i carabinieri della compagnia di Bibbiena sono intervenuti nel territorio del comune di Chiusi della Verna, lungo la strada provinciale 60, a circa quattro chilometri dal centro abitato, a seguito della segnalazione di un autobus turistico rimasto bloccato a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Il mezzo, appartenente a una società di trasporto turistico e diretto al santuario francescano della Verna, trasportava 58 pellegrini provenienti da Sesto Fiorentino, in prevalenza anziani, tra cui alcune persone con difficoltà di deambulazione.

Le copiose precipitazioni nevose che hanno interessato i rilievi casentinesi nelle ultime ore hanno determinato un significativo accumulo sulla sede stradale, rendendo estremamente difficoltosa la circolazione e impedendo qualsiasi manovra di spostamento del veicolo, risultato di fatto impossibilitato a proseguire il viaggio anche con l’ausilio dei mezzi spazzaneve.

Giunti sul posto, i militari dell’Arma, constatata l’impossibilità di rimuovere il mezzo in tempi brevi e valutata la presenza di soggetti fragili a bordo, hanno posto in essere un servizio di trasferimento mediante staffetta, effettuato con l’impiego delle pattuglie della compagnia, le quali hanno provveduto a condurre progressivamente i passeggeri in un luogo sicuro.

Tutti i pellegrini, alcuni dei quali condotti a braccia dai militari sulle vetture dell’Arma, sono stati accompagnati alla sede del municipio di Chiusi della Verna, dove hanno trovato adeguato riparo e assistenza, in attesa del ripristino delle condizioni di viabilità e dello spostamento dell’autobus.

L’intervento si è svolto in modo ordinato, senza criticità e conseguenze per le persone coinvolte.