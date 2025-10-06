10.8 C
Cavallo cade in un fossato: recuperato dai vigili del fuoco

Intervento nella serata di ieri (5 ottobre) a Montecchio, nel territorio del comune di Castiglion Fiorentino: usato un mezzo agricolo trovato sul posto

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
Cavallo cade in un fossato: recuperato dai vigili del fuoco (foto vigili del fuoco)
CASTIGLION FIORENTINO – Incidente fortunatamente risolto in maniera positiva nella serata di ieri (5 ottobre) nell’Aretino. 

I vigili del fuoco del distaccamento di Cortona sono intervenuti a Montecchio nel comune di Castiglion Fiorentino, per soccorrere un cavallo. 

L’animale era caduto in un fossato di circa due metri di profondità e non riusciva a liberarsi e l’intervento della squadra dei vigili del fuoco è valso a imbracare l’equino e, con l’ausilio di un mezzo agricolo che è stato reperito sul posto, a sollevarlo e riportarlo sul piano strada.

A quel punto il cavallo è stato affidato ai proprietari, che erano presenti e alle cure di un veterinario. 

