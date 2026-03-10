Cinque feriti in ospedale dopo lo scontro fra auto e furgone sulla Senese – Aretina

AREZZO – Un pomeriggio di massima emergenza quello che si è consumato lungo la Strada Statale 73 Senese-Aretina, nel territorio comunale di Arezzo. Erano circa le 17 di oggi (10 marzo) quando la centrale del 118 della Asl Toscana Sud Est è stata attivata per un violentissimo scontro che ha coinvolto un’autovettura e un camioncino proprio all’altezza dello svincolo per l’immissione da viale Fratelli Rosselli. L’impatto ha interessato complessivamente sei persone, scatenando una mobilitazione massiccia di uomini e mezzi di soccorso.

Sul posto sono confluite l’automedica e l’auto infermieristica di Arezzo, insieme a un imponente schieramento di ambulanze della Misericordia di Arezzo, della Croce Bianca (presente con due mezzi) e della Misericordia di Terranuova Bracciolini. Per uno dei feriti, le cui condizioni sono apparse subito critiche, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1, atterrato nei pressi della carreggiata per il trasferimento d’urgenza in un centro specializzato.

Il bilancio sanitario aggiornato parla di cinque uomini trasportati d’urgenza all’ospedale San Donato di Arezzo: quattro di loro sono stati ricoverati in codice 2 (media gravità), mentre un quinto ha riportato lesioni giudicate minori. Fondamentale è stato il lavoro dei vigili del fuoco del comando di Arezzo, giunti dalla sede centrale, che hanno dovuto operare con cesoie e divaricatori idraulici per estrarre uno dei conducenti rimasto incastrato tra le lamiere accartocciate del proprio veicolo.

Mentre i sanitari completavano le operazioni di soccorso, due pattuglie della polizia municipale di Arezzo hanno dato inizio ai rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, avvenuto in un punto di immissione particolarmente delicato per la viabilità cittadina. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale Anas per la pulizia della sede stradale dai detriti e il soccorso meccanico per la rimozione dei mezzi incidentati.

Nonostante l’imponenza delle operazioni, la viabilità sulla Statale 73 non è stata interrotta, anche se si registrano pesanti rallentamenti e code in direzione Arezzo.