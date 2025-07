Crolla un solaio, feriti due operai nell’Aretino

Getting your Trinity Audio player ready...

CAVRIGLIA – Due operai sono rimasti feriti in un grave incidente sul lavoro avvenuto intorno ieri (13 luglio) nel borgo di Castelnuovo d’Avane, nel comune di Cavriglia, quando è crollato il solaio di un edificio in ristrutturazione per il recupero del vecchio borgo.

Secondo le prime ricostruzioni, al momento del cedimento i due lavoratori, un 44enne e un 38enne, si trovavano all’interno dell’immobile. Il più anziano è stato trasportato in codice giallo con l’elicottero Pegaso all’ospedale Le Scotte di Siena, dove è tuttora ricoverato; il collega di 38 anni è stato trasferito in codice meno grave al pronto soccorso della Gruccia a Montevarchi.

Immediato l’intervento dei soccorsi: presenti sul posto il 118, l’automedica del Valdarno, ambulanze della Misericordia di Cavriglia e Castelfranco, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori del Pissl per avviare accertamenti sulla dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle normative di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Oltre ai soccorritori, i tecnici stanno analizzando le possibili cause del cedimento strutturale: si escludono ipotesi di dolo, ma si attende il sopralluogo ufficiale per stabilire se sia legato a un errore nei lavori di ristrutturazione o a carenze strutturali pregresse.