Crolla una palazzina ad Arezzo: si teme la presenza di vittime

AREZZO – Paura e timore ad Arezzo per il crollo di una palazzina in località Il Matto ad Arezzo, poco prima delle 17,30.
Per l’intervento, ancora in corso, sono stati attivati l’elisoccorso Pegaso2, l’auto medica di Arezzo, l’ambulanza infermierizzata dlla Misericordia di Castiglion Fiorentino, la Croce Rossa Arezzo, la Croce Bianca di Arezzo, i vigili del fuoco arezzo e le forze dell’ordine.
È stato attivato il gruppo maxiemergenze del 118 Arezzo per seguire la vicenda. Non è escluso la presenza di vittime sotto le maceria.