11.3 C
Firenze
giovedì 15 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Crolla una palazzina ad Arezzo: si teme la presenza di vittime

Attivato il sistema delle maxiemergenze con vigili del fuoco, ambulanze e forze dell'ordine: L'episodio intorno alle 17,30 in località Il Matto

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
(Foto archivio)
Meno di 1 ' di lettura

AREZZO – Paura e timore ad Arezzo per il crollo di una palazzina in località Il Matto ad Arezzo, poco prima delle 17,30. 

Per l’intervento, ancora in corso, sono stati attivati l’elisoccorso Pegaso2, l’auto medica di Arezzo, l’ambulanza infermierizzata dlla Misericordia di Castiglion Fiorentino, la Croce Rossa Arezzo, la Croce Bianca di Arezzo, i vigili del fuoco arezzo e le forze dell’ordine.

È stato attivato il gruppo maxiemergenze del 118 Arezzo per seguire la vicenda. Non è escluso la presenza di vittime sotto le maceria. 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.3 ° C
11.6 °
10.8 °
79 %
1.5kmh
75 %
Gio
11 °
Ven
13 °
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1069)ultimora (964)Eurofocus (43)demografica (34)sport (28)Serie A (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati