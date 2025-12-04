Disarticolata una centrale dello spaccio nell’aretino: sequestrati 7,5 chili di hashish

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Disarticolata una centrale dello spaccio nell’aretino.

Nella giornata di ieri (3 dicembre), personale della Squadra Mobile della Questura di Arezzo nel corso di consueti servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e crimine diffuso, ha notato alcuni movimenti sospetti nei pressi di uno stabile in zona Saione, ad Arezzo, già monitorato dal personale di polizia sulla scorta di pregressa attività info-investigativa.

Dal momento che, alla vista degli operanti un soggetto di nazionalità marocchina, di 35 anni, già noto agli uffici di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, rincasava velocemente all’interno dello stabile con il verosimile intento di nascondersi, destando così il sospetto degli operatori, gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito ed in particolare una perquisizione domiciliare. La perquisizione ha dato esito positivo, in quanto il personale ha trovato all’interno di un mobile posto dentro la stanza dal letto in uso allo stesso 5,2 chilogrammi di hashish, nello specifico 50 panetti confezionati e parte di sostanza sfusa contenuta all’interno di una busta, oltre a diverso materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente, due bilancini di precisione, un telefono cellulare e 5mila euro suddivisi in banconote di vario taglio.

L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed il tutto è stato posto sotto sequestro. Notiziato il pm di turno, l’uomo è stato fotosegnalato e condotto al carcere di Arezzo in attesa della convalida dell’arresto da parte del Gip.

In serata il personale della Squadra Mobile, proseguendo nei servizi di osservazione nei dintorni dello stabile in questione, ha notato avvicinarsi all’edificio monitorato e stazionare nei pressi del portone d’ingresso, all’interno dell’autovettura ed in evidente stato di attesa, un altro soggetto già noto per precedenti specifici in materia di stupefacenti, un cittadino albanese di 25 anni, attualmente sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Il personale di polizia decideva dunque di procedere ad un controllo d’iniziativa visti i precedenti specifici vantati dal soggetto ed il suo atteggiamento sospetto e così, all’interno della sua autovettura, all’esito di una perquisizione veicolare venivano rinvenuti due chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish occultati sotto il sedile lato passeggero e confezionati in 20 panetti.

L’uomo verosimilmente si era recato nei pressi dello stabile interessato per effettuare una consegna in favore del cittadino marocchino tratto in arresto nel corso della mattinata, non sapendo che lo stesso fosse in quel momento all’interno degli uffici della Squadra Mobile per la stesura degli atti a suo carico.

Anche il cittadino albanese, quindi, notiziato il pm di turno veniva tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ex articolo 73 Dpr 309/90 ed associato alla casa circondariale di Arezzo in attesa della convalida dell’arresto da parte del Gip.

Il totale dello stupefacente sequestrato dagli uomini della squadra mobile nel corso dei due distinti arresti ammonta quindi a 7,5 chilogrammi di hashish e sul mercato avrebbe fruttato circa 80mila euro quale provento dell’attività di spaccio al dettaglio.