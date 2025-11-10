13 C
Firenze
lunedì 10 Novembre 2025
Due toscani dispersi nell’elicottero scomparso da ieri all’Alpe della Luna

Task force al lavoro da ieri pomeriggio (9 novembre) per trovare il mezzo con a bordo Mario Paglicci di Arezzo e Fulvio Casini di Sinalunga

Due toscani dispersi nell'elicottero scomparso da ieri all'Alpe della Luna (foto Telegram Eugenio Giani)
BADIA TEDALDA – Sono due i toscani i dispersi a bordo dell’elicottero civile di cui non si hanno notizie dal pomeriggio di ieri (9 novembre): si tratta di Mario Paglicci di Arezzo e Fulvio Casini di Sinalunga.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte nella zona Alpe della Luna in un’area impervia.

In campo il sistema di emergenza regionale, insieme a vigili del fuoco, Soccorso Alpino, forze dell’ordine e protezione civile. 

La centrale operativa del 118 di Arezzo partecipa, per quanto di competenza sanitaria, con un’ambulanza a supporto delle operazioni ed una seconda ambulanza in loco, entrambe messe a disposizione dalla Misericordia di Badia Tedalda.

