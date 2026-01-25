Escursionisti dispersi individuati e salvati da vigili del fuoco e soccorso alpino

AREZZO – Nel pomeriggio di ieri (24 gennaio) i vigili del fuoco di Arezzo sono stati attivati per la ricerca di due escursionisti dispersi sul Monte Falterona.

Attivato il piano prefettizio di ricerca persone disperse, sono stati allertati il soccorso sanitario, i carabinieri e il soccorso alpino. I Vigili del Fuoco hanno raggiunto la zona con una squadra proveniente dai distaccamenti di Pratovecchio e Bibbiena.

È stato inoltre attivato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, ma a causa della nebbia presente in zona non è stato possibile effettuare l’intervento aereo.

La sala operativa dei vigili del fuoco di Arezzo è riuscita successivamente a mettersi in contatto con i dispersi, che hanno fornito indicazioni utili sulla propria posizione.

Intorno alle 19 i due escursionisti sono stati individuati e raggiunti da una squadra del soccorso alpino, in una zona impervia e interessata dalla presenza di neve. In apparente buone condizioni di salute, sono stati accompagnati al punto di ritrovo, dove ad attenderli erano presenti i sanitari del 118.