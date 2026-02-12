Esplosione su un camion che trasporta ossigeno: tre feriti a Bibbiena

BIBBIENA – Paura a Bibbiena per una violenta esplosione che ha scosso il centro abitato nella tarda mattinata di oggi. Alle 10 circa, un camion adibito al trasporto di ossigeno è esploso mentre percorreva via Michelangelo, sprigionando un’onda d’urto che ha fatto tremare i vetri delle abitazioni circostanti e richiesto l’immediato intervento dei soccorritori.

Il 118 di Arezzo è arrivato tempestivamente sul posto con un dispiegamento massiccio di mezzi: quattro ambulanze infermierizzate sono state impegnate nelle operazioni di soccorso, mentre l’Asl Toscana Sud Est ha fatto scattare il protocollo per il gruppo maxi emergenze, necessario per coordinare la gestione di incidenti con potenziali coinvolgimenti multipli.

Il primo bilancio parla di tre persone ferite. Secondo quanto appreso, i pazienti presentano sintomi da lieve intossicazione dovuta ai fumi sprigionati dall’esplosione, mentre uno di loro ha riportato anche alcune bruciature alle mani, fortunatamente di lieve entità.

L’area di via Michelangelo è stata transennata dai vigili del Ffoco per mettere in sicurezza i resti del mezzo e scongiurare ulteriori deflagrazioni, dato il carico altamente infiammabile che il camion trasportava.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica.