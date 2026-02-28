Frontale sulla Senese Aretina ad Anghiari: cinque feriti gravissimi

ANGHIARI – Notte di sangue e lamiere sulla Statale 73 Senese Aretina, nel territorio comunale di Anghiari, teatro di un violentissimo scontro frontale tra due auto avvenuto poco prima della mezzanotte. L’allarme alla centrale del 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato poco prima dele 23,40 di ieri (27 febbraio) attivando una macchina dei soccorsi imponente per quello che è apparso subito come un incidente dalle conseguenze drammatiche.

Il bilancio è pesante: cinque feriti, tutti in condizioni critiche. Sul posto sono confluite numerose ambulanze della Misericordia di Anghiari, della Croce Rossa di Sansepolcro, della Misericordia di Arezzo e della Croce Bianca di Monte San Savino, oltre all’automedica della Valtiberina e alle squadre dei Vigili del Fuoco, necessarie per estrarre i feriti dagli abitacoli accartocciati.

La situazione più preoccupante ha riguardato un uomo di 52 anni, per il quale è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 3. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il cinquantaduenne è stato trasferito d’urgenza in codice rossoe al policlinico di Careggi a Firenze. Gli altri quattro giovani coinvolti — una ragazza di 28 anni e tre ragazzi di 26, 31 e 19 anni — sono stati tutti trasportati con la massima urgenza, anch’essi in codice rosso, all’ospedale San Donato di Arezzo.

Le forze dell’ordine sono rimaste a lungo sulla Statale 73 per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza la carreggiata e rimuovere i mezzi distrutti. La viabilità nel tratto anghiarese ha subito pesanti ripercussioni fino alle prime luci dell’alba.