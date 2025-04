Furti in serie nelle ditte orafe, smantellata una banda fra l’Italia e la Romania

In considerazione del grave quadro indiziario emerso, la procura ha quindi richiesto e ottenuto dal Gip del tribunale di Arezzo l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque soggetti di nazionalità romena, oltre ad uno già in stato di detenzione, individuati come autori dei furti in argomento.

Le ricerche dei destinatari delle misure cautelari si sono inizialmente concentrate sul territorio nazionale, per poi estendersi in ambito internazionale. Su impulso della procura è stato emesso quindi un Mae (mandato di arresto europeo) nei confronti degli indagati e attivato così il canale di cooperazione giudiziaria con le autorità rumene per il tramite di Eurojust (Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale) che ha svolto un’importante attività di raccordo con le autorità straniere, al fine di consentire l’individuazione degli indagati e la successiva esecuzione dei provvedimenti restrittivi emessi nei loro confronti.

Nella giornata del 24 aprile, in Romania, la polizia rumena, sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria di Galati e con il contributo degli investigatori italiani, prontamente giunti all’estero, supportati dallo Scip (Servizio per la cooperazione internazionale di polizia) e coadiuvati in loco dall’Esperto per la sicurezza all’ambasciata d’Italia a Bucarest, ha localizzato e tratto in arresto quattro dei cinque indagati colpiti dal provvedimento cautelare, eseguendo dunque in Romania i mandati di arresto europei emessi dal Gip di Arezzo, su richiesta della locale procura. Nel corso dell’operazione sono state inoltre effettuate perquisizioni domiciliari che hanno portato all’acquisizione di ulteriori elementi utili ai fini delle indagini.

Il destinatario del provvedimento cautelare che al momento si è reso irreperibile, è attivamente ricercato. L’attività investigativa prosegue al fine di accertare ulteriori responsabilità e possibili collegamenti con altri contesti criminali.