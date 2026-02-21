13 C
Firenze
sabato 21 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Grave pedone travolto sulla provinciale 327 a Monte San Savino

Un uomo di 69 anni trasferito d'urgenza all'ospedale Le Scotte di Siena in elisoccorso in gravi condizioni

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

MONTE SAN SAVINO – Grave incidente questa mattina (21 febbraio) nella frazione di Montagnano, dove un uomo di 69 anni è stato travolto da un’auto mentre percorreva a piedi la strada provinciale 327. L’allarme alla centrale del 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato pochi minuti prima delle 9, mettendo in moto una macchina dei soccorsi rapida quanto imponente.

Sul luogo del sinistro, lungo la carreggiata della provinciale 327, sono intervenuti d’urgenza i sanitari dell’ambulanza infermieristica della Misericordia di Monte San Savino. Le condizioni del pedone sono apparse subito critiche ai soccorritori, tanto da richiedere l’immediato decollo dell’elisoccorso Pegaso 2. L’uomo, che ha riportato traumi pesanti a seguito dell’impatto, è stato stabilizzato sul posto prima di essere verricellato a bordo dell’elicottero e trasferito d’urgenza, in codice rosso, al policlinico Le Scotte di Siena.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13 ° C
13.7 °
12 °
57 %
2.2kmh
34 %
Sab
12 °
Dom
16 °
Lun
16 °
Mar
16 °
Mer
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1365)ultimora (1213)sport (65)Eurofocus (47)demografica (40)vigili del fuoco (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati