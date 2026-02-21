Grave pedone travolto sulla provinciale 327 a Monte San Savino

MONTE SAN SAVINO – Grave incidente questa mattina (21 febbraio) nella frazione di Montagnano, dove un uomo di 69 anni è stato travolto da un’auto mentre percorreva a piedi la strada provinciale 327. L’allarme alla centrale del 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato pochi minuti prima delle 9, mettendo in moto una macchina dei soccorsi rapida quanto imponente.

Sul luogo del sinistro, lungo la carreggiata della provinciale 327, sono intervenuti d’urgenza i sanitari dell’ambulanza infermieristica della Misericordia di Monte San Savino. Le condizioni del pedone sono apparse subito critiche ai soccorritori, tanto da richiedere l’immediato decollo dell’elisoccorso Pegaso 2. L’uomo, che ha riportato traumi pesanti a seguito dell’impatto, è stato stabilizzato sul posto prima di essere verricellato a bordo dell’elicottero e trasferito d’urgenza, in codice rosso, al policlinico Le Scotte di Siena.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità.