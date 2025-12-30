In casa il supermarket della droga: in manette un 45enne

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Il giorno della vigilia di Natale gli investigatori della Squadra Mobile, all’esito di un servizio volto alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti hanno arrestato un 45enne italiano per il reato di traffico di sostanze stupefacenti.

Gli operatori di polizia, nel corso di un servizio in abiti civili, hanno notato alcuni movimenti sospetti da un soggetto italiano noto agli agenti pe reati in materia di stupefacenti e a quel punto, hanno deciso di fermare il soggetto per procedere ad un controllo. Dati i precedenti di polizia a carico dell’uomo ed il suo palese stato di nervosismo, gli agenti della Squadra Mobile hanno deciso di procedere, secondo le garanzie di legge, ad una perquisizione domiciliare nei confronti dell’uomo.

La perquisizione ha dato esito positivo e consentito di rinvenire all’interno dell’abitazione 10 involucri in cellophane trasparente termosaldati contenenti 68 grammi di cocaina, ulteriori 3 sacchetti di tipo alimentare in nylon annodati e contenenti altri 156 grammi di cocaina, 5 panetti di hashish per un peso complessivo lordo di mezzo chilogrammo ed infine due buste in nylon trasparenti contenenti complessivamente un chilo di marijuana, oltre a bilancini ed altro materiale atto al taglio e al confezionamento dello stupefacente.

Il tutto è stato debitamente posto sotto sequestro.

È stata dunque disarticolata una vera e propria centrale dello spaccio atta al confezionamento e allo stoccaggio dello stupefacente che sul mercato, nella vendita al dettaglio avrebbe fruttato tra i cinquanta e i sessantamila euro.

Informato il pm di turno alla procura di Arezzo, l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in questura per gli adempimenti di rito, per poi essere trasferito al carcere di Arezzo a disposizione dell’autorità giudiziaria per la convalida dell’arresto.