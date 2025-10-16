13.9 C
In casa oltre 20 chili di droga, arrestato spacciatore: agiva a cavallo fra Prato e Pistoia

Nella perqusizione della Squadra Mobile sequestrati anche 1875 euro in contanti e una pistola scacciacani priva del tappo rosso

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
(Foto Fb Questura di Firenze)
PRATO – La squadra mobile di Prato ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 46 anni, italiano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno sequestrato circa 20 chili di droga di vario tipo.

L’arresto è avvenuto al termine di un’attività investigativa condotta attraverso servizi mirati di osservazione e pedinamento. L’uomo già noto alle forze dell’ordine per rapina, furto e porto abusivo di armi clandestine, era stato recentemente localizzato a Chiazzano, in provincia di Pistoia, dove si era trasferito in un’abitazione non formalmente riconducibile a lui.

Durante la perquisizione personale e domiciliare, gli investigatori hanno rinvenuto quasi 16 chili di hashish, due chili di marijuana, un chilo di cocaina, un chilo di eroina e un chilo di sostanze sintetiche come anfetamina, metanfetamina e Mdma. Sequestrati anche 1875 euro in contanti, una pistola scacciacani priva del tappo rosso, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e un’agenda con appunti relativi a somme di denaro, quantità di droga e ordini di cessione.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre il 46enne è stato condotto nel carcere di Pistoia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

