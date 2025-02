In sella alla moto e in bicicletta: due incidenti gravi nell’Aretino

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Due incidenti gravi nell’Aretino nella mattinata del 16 febbraio.

Il 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stato attivato prima per un incidente nel comune di Badia Tedalda, lungo la strada della Luna. Una moto è rimasta coinvolta nell’incidente: un uomo di 30 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi a Firenze.

Sul posto la Misericordia di Badia Tedalda e l’infermierizzata di Pieve Santo Stefano, forze dell’ordine e vigili del fuoco.

Pochi minuti dopo altro intervento per incidente in bicicletta lungo la provincile 47, nel comune di Caprese Michelangelo. Un uomo di 60 anni è stato trasportato in codice rosso alle Scotte di Siena. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Sansepolcro e le forze dell’ordine.