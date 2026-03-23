Incendio in una sala da ballo, locale distrutto nella notte

SAN GIOVANNI VALDARNO – Notte di paura per un incendio che ha devastato una sala da ballo, completamente avvolta dalle fiamme al momento dell’arrivo dei soccorsi.

L’allarme è scattato poco dopo le 23,30, quando le fiamme hanno iniziato a svilupparsi all’interno della sala da ballo Ardenza, situata nella zona del ponte Ipazia d’Alessandria. All’arrivo dei soccorsi, la situazione appariva già critica: l’incendio risultava completamente esteso e la struttura era ormai avvolta dal fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Arezzo, con squadre provenienti dal distaccamento del Valdarno e dalla sede centrale, supportati anche da una squadra del comando di Firenze, arrivata da Figline Valdarno. Impiegati due mezzi Aps (AutoPompaSerbatoio) e due Abp (AutoBottePompa) per contenere e spegnere le fiamme.

Le operazioni si sono protratte per diverse ore e si sono concluse intorno alle 3 del mattino, dopo lo spegnimento completo del rogo e le attività di raffreddamento e messa in sicurezza. I danni alla struttura risultano ingenti e il locale è al momento inutilizzabile.

All’interno della sala, al momento dell’incendio, erano presenti tre persone impegnate nelle operazioni di chiusura della serata. Tutti sono riusciti a mettersi in salvo senza riportare conseguenze, evitando così un bilancio più grave.

Sul luogo dell’intervento sono arrivati anche il personale sanitario del 118, la polizia locale e i carabinieri della stazione di San Giovanni Valdarno, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, l’origine dell’incendio potrebbe essere legata a un guasto elettrico o a un cortocircuito. Saranno però gli accertamenti tecnici a stabilire con precisione la dinamica.