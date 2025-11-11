12.3 C
Incidente con l’elicottero sull’Alpe della Luna, recuperati i due corpi

Operazioni condotte dal personale del nucleo Saf (speleo alpino fluviale) del comando di Arezzo che si sono avvalsi dell'elicottero Drago 125

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Incidente con l'elicottero sull'Alpe della Luna, recuperati i due corpi
Incidente con l'elicottero sull'Alpe della Luna, recuperati i due corpi (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
AREZZO – Incidente con l’elicottero sull’Alpe della Luna, recuperati i due corpi.

Nel pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco di Arezzo hanno terminato le operazioni di recupero dei resti delle vittime dal relitto dell’elicottero precipitato nella giornata di domenica nel territorio del Comune di Badia Tedalda in provincia di Arezzo.

Le operazioni, visto il territorio particolarmente impervio, sono state condotte dal personale del nucleo Saf (speleo alpino fluviale) del comando di Arezzo, che per raggiungere il luogo dell’incidente si sono avvalsi dell’elicottero Drago 125 con personale dei reparti volo VVF di Cecina e Arezzo.

Le salme sono a disposizione dell’autorità giudiziaria, così come rimane sotto sequestro l’area dell’incidente. Le operazioni di recupero del relitto saranno effettuate successivamente su indicazione della procura di Arezzo. 

Le vittime sono gli imprenditori Mario Paglicci di Arezzo e Fulvio Casini di Sinalunga.

