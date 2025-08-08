32.9 C
Firenze
venerdì 8 Agosto 2025
Incidente mortale sulla A1, attesa per i funerali a Terranuova Bracciolini

In attesa delle esequie i corpi di Gianni Trappolini, Giulia Santoni e Franco Lovari sono stati accolti alla chiesa della Misericordia. Per i primi due attese 2500 persone

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Incidente mortale sulla A1, attesa per i funerali a Terranuova Bracciolini
Incidente mortale sulla A1, attesa per i funerali a Terranuova Bracciolini (fotocomposizione da FB)
TERRANUOVA BRACCIOLINI – Sono rientrate oggi (8 agosto) a Terranuova Bracciolini le salme di Gianni Trappolini, Giulia Santoni e Franco Lovari, le tre vittime del tragico incidente avvenuto lunedì (4 agosto) sull’autostrada A1, in cui un’ambulanza della Misericordia è stata travolta da un camion impazzito.

Dopo il nulla osta della magistratura, i corpi sono stati accolti nella chiesa della Misericordia dove, nel pomeriggio, è stata allestita la camera ardente. L’intera comunità si prepara a rendere omaggio ai tre scomparsi, in una giornata – quella di domani, 9 agosto – che sarà segnata dal lutto cittadino.

I funerali di Gianni Trappolini, 56 anni, e Giulia Santoni, 23, entrambi volontari della Misericordia di Terranuova, si terranno alle 10 in piazza Prosperi. La cerimonia, che si preannuncia partecipata da centinaia di persone, si svolgerà all’aperto: sono state predisposte 2500 sedie e un palco. Le due bare saranno portate a spalla fino al palco, su un tappeto rosso.

Nel pomeriggio, alle 15,30, si svolgeranno invece le esequie di Franco Lovari, 75 anni, il paziente che si trovava sull’ambulanza. Il funerale sarà celebrato nella chiesa di Sant’Agata, a Campogialli, piccola frazione del comune nella piana del Valdarno.

Numerose le autorità attese, tra cui il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha confermato la sua presenza. Terranuova si fermerà per l’ultimo saluto: tutti i negozi della cittadina resteranno chiusi in segno di rispetto e partecipazione al dolore della comunità.

