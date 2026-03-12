Infortunio sul lavoro a Castel San Niccolò. 49enne in elicottero a Careggi

CASTEL SAN NICCOLO’ – Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi a Castel San Niccolò, mobilitando una complessa macchina di soccorso.

L’allarme alla centrale del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato alle 16,30 circa, richiedendo l’invio immediato di numerosi mezzi di emergenza data la criticità della situazione. Sul posto sono confluite l’ambulanza della Misericordia di Castel San Niccolò e l’ambulanza infermieristica di Stia, supportate dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine per la messa in sicurezza dell’area.

La vittima dell’incidente è un uomo di 49 anni che, a causa dei gravi traumi riportati, ha necessitato del trasferimento d’urgenza tramite l’elisoccorso Pegaso 1. Il ferito è stato trasportato in codice rosso verso il Dipartimento di emergenza e accettazione (Dea) dell’ospedale di Careggi a Firenze, centro di riferimento regionale per i traumi complessi.

Sul luogo dell’accaduto è intervenuto anche il personale del Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro). Gli ispettori dell’Asl hanno avviato i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica dell’infortunio e a verificare se fossero attive tutte le procedure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Al momento non sono state rese note le cause esatte che hanno portato al ferimento dell’operaio, mentre i carabinieri procedono con l’identificazione dei testimoni e la raccolta delle prime deposizioni.