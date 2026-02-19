12.1 C
Firenze
giovedì 19 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cardiopatia congenita neonatale: la rete sanitaria toscana salva un paziente di tre giorni

Bimbo operato con successo nell'ospedale di Massa subito dopo il parto ad Arezzo. I chirurghi hanno corretto gravi difetti cardiaci ed affanni respiratori

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Usl sud est
Foto di: sito web / usl sud est
1 ' di lettura

AREZZO – Il coordinamento della rete pediatrica della Regione Toscana ha permesso la risoluzione di un critico caso clinico neonatale, evidenziando l’efficacia della sinergia tra le strutture ospedaliere del territorio. L’intervento congiunto tra l’Asl Toscana sud est e l’Ospedale del Cuore di Monasterio ha infatti garantito la sopravvivenza di un bambino nato con una complessa malformazione cardiaca.

L’emergenza si è manifestata subito dopo il parto all’ospedale San Donato di Arezzo, quando il neonato, di peso inferiore ai 2,8 chilogrammi, ha presentato evidenti deficit di ossigenazione. Gli esami condotti dal reparto di neonatologia, diretto da Letizia Magi, hanno rilevato la presenza di una severa anomalia al cuore. La diagnosi ha fatto scattare l’immediato trasferimento d’urgenza a Massa, polo di riferimento regionale, tramite il sistema di trasporto neonatale protetto.

I medici dell’ospedale del cuore hanno confermato un quadro clinico estremamente delicato: una trasposizione dei grandi vasi, patologia in cui l’aorta e l’arteria polmonare risultano invertite, aggravata da difetti interventricolari multipli e coartazione aortica. Per stabilizzare il paziente e migliorare i parametri respiratori, l’équipe di Giuseppe Santoro ha inizialmente eseguito una procedura emodinamica per via vascolare.

La risoluzione definitiva è avvenuta a soli tre giorni di vita del paziente. Il direttore della cardiochirurgia pediatrica, Vitali Pak, ha condotto un complesso intervento a cuore aperto per ripristinare la corretta anatomia e il normale circolo sanguigno.

Il decorso post-operatorio ha richiesto oltre due settimane di degenza nel reparto di terapia intensiva pediatrica e neonatale, sotto la supervisione del team di Elisa Barberi, culminando con il pieno recupero clinico e le dimissioni del bambino. L’assessora regionale al diritto alla salute, Monia Monni, ha commentato l’esito positivo sottolineando come il risultato rifletta le alte competenze specialistiche e la perfetta integrazione organizzativa del sistema sanitario pubblico toscano.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.1 ° C
12.8 °
10.3 °
64 %
4.5kmh
40 %
Gio
11 °
Ven
14 °
Sab
15 °
Dom
16 °
Lun
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1454)ultimora (1282)sport (69)Eurofocus (54)demografica (49)vigili del fuoco (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati