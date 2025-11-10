15.2 C
Firenze
lunedì 10 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

L’imprenditore orafo Mario Paglicci morto nell’elicottero caduto. Il cordoglio della famiglia

La nipote Alessandra: "Lo zio Mario è scomparso con il suo sogno: il suo amato elicottero. Prima di partire ci ha salutato con il pollice alzato"

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
L'imprenditore orafo Mario Paglicci morto nell'elicottero caduto. Il cordoglio della famiglia
L'imprenditore orafo Mario Paglicci morto nell'elicottero caduto. Il cordoglio della famiglia (foto FB)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – La famiglia di Mario Paglicci, 77 anni, il noto imprenditore orafo di Arezzo, da oltre mezzo secolo alla guida dell’azienda Gimet, leader nella gioielleria a livello interazionale, morto nell’incidente in elicottero insieme a Fulvio Casini (titolare di una impresa immobiliare a Sinalunga, ndr), ringrazia tutte le forze dell’ordine e i volontari per l’impegno profuso nella ricerca e nel recupero del loro congiunto. Lo affermano i figli Gianluca e Maria, il fratello Giancarlo e i nipoti Paolo, Silvia e Alessandra.

“Sono serena – afferma la nipote Alessandra – perché lo zio Mario è scomparso con il suo sogno: il suo amato elicottero. Adorava volare sempre più in alto nella vita e nel lavoro. È stato un maestro di vita. È ora nostro dovere morale proseguire a volare e sognare con lui”.

“Mio zio – continua la nipote – ha superato negli anni tante malattie molto gravi. Era attaccatissimo alla vita e le aveva sconfitte tutte con una forza indicibile. Ha deciso di lasciarci inviandoci un video in cui sorrideva dentro il suo elicottero con il pollice alzato mentre ripartiva da Venezia. Ci ha lasciato con il sorriso e l’ottimismo che solo un grande imprenditore può possedere”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.2 ° C
15.8 °
13.8 °
61 %
1.5kmh
0 %
Lun
14 °
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
16 °
Ven
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1489)ultimora (1380)sport (65)demografica (44)attualità (20)campionato (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati