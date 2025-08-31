16.1 C
Metereologo colpito da un fulmine in giardino: la folgore ha sradicato un olivo e un palo di ferro

La scena ripresa da una telecamera di videosorveglianza. L'uomo era andato a cercare il gatto spaventato dal maltempo

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Colpito da un fulmine sulla spiagga, settantenne in ospedale
(foto Toscana Notizie)
Meno di 1 ' di lettura


AREZZO – Attimi di paura per Lorenzo Sestini, meteorologo e fondatore del collettivo ArezzoMeteo, colpito da una scarica di fulmine durante il temporale di benerdì. 

Sestini era uscito in giardino per cercare il gatto spaventato dal maltempo quando, a pochi metri da lui, si è abbattuta una scarica violentissima. In quel momento teneva in mano un ombrello ed è rimasto folgorato leggermente, senza riuscire a lasciarlo andare per via dell’energia sprigionata.

Nel video ripreso da una telecamera di sorveglianza si vede chiaramente la scena, mentre la potenza del fulmine sradica un olivo e un palo di ferro poco distante.

“Ho sbagliato – ha raccontato – mi sono fatto prendere dall’ansia per l’animale, uscire all’aperto in quelle condizioni è pericoloso. È stata una lezione”.

Fortunatamente l’episodio si è concluso senza gravi conseguenze: Sestini se l’è cavata con un grande spavento e qualche lieve effetto fisico. Il gatto, che aveva cercato di mettere in salvo, è stato poi ritrovato illeso.

© Riproduzione riservata

