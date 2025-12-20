12.7 C
Morta l’anziana investita davanti alle scuole a Pratovecchio

Si è spenta nelle scorse ore all’ospedale Le Scotte di Siena l’81enne: l'investitrice è ora accusata di omicidio stradale

REDAZIONE
PRATOVECCHIO STIA – Non ce l’ha fatta l’anziana travolta da un’auto pirata nel cuore del Casentino.

Si è spenta nelle scorse ore all’ospedale Le Scotte di Siena l’81enne di Pratovecchio Stia che, nel pomeriggio dello scorso mercoedì (17 dicembre) era stata violentemente investita proprio davanti alle ex scuole elementari del paese. Un dramma che si è trasformato in tragedia irreparabile quando i medici del nosocomio senese hanno dovuto dichiarare il decesso della donna a causa delle lesioni interne e dei traumi troppo profondi riportati nell’impatto. Quello che inizialmente era un fascicolo per lesioni gravissime e omissione di soccorso si è ora trasformato, per la procura, in una pesante accusa di omicidio stradale.

Il responsabile del terribile investimento ha ora un volto: si tratta di una donna di 50 anni, individuata e denunciata dai carabinieri al termine di un’indagine serrata condotta dai militari della stazione locale.

Subito dopo l’incidente, l’automobilista non aveva accennato a fermarsi, lasciando l’anziana riversa sull’asfalto senza prestarle il minimo aiuto e dileguandosi rapidamente tra le strade del paese. Gli inquirenti sono riusciti a risalire alla sua identità incrociando i rilievi tecnici effettuati sul luogo del sinistro con alcune testimonianze oculari rivelatesi decisive.

Messa di fronte alle proprie responsabilità, la cinquantenne avrebbe tentato di giustificare la fuga parlando di un momento di chic totale: si sarebbe allontanata per pura paura, colta dal panico dopo aver realizzato la gravità dell’accaduto. Una versione che ora passerà al vaglio dell’autorità giudiziaria,

