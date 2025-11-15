18.7 C
Muore a 69 anni nello scontro in moto contro un’auto

Inutili i tentativi di soccorso con l'arrivo di due ambulanze e l'attivazione dell'elisoccorso: l'uomo è deceduto sul posto

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
BADIA TEDALDA – Un grave incidente stradale è avvenuto poco dopo mezzogiorno lungo la provinciale 258, in località Ca’ Raffaello, nel comune di Badia Tedalda. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, sono stati una moto e un’auto.

Nell’impatto ha perso la vita il motociclista, un uomo di 69 anni, deceduto nonostante i tentativi di soccorso.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari della Misericordia di Badia Tedalda con un’ambulanza Blsd, affiancati dall’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Pieve Santo Stefano. Era stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso 1 da Firenze, ma le condizioni meteorologiche avverse non hanno permesso all’elicottero di raggiungere il luogo dell’incidente. Per garantire assistenza medica avanzata è stato quindi richiesto il supporto del Cot, che ha attivato il medico di continuità assistenziale, e di Romagna Soccorso, intervenuto con un’ambulanza medicalizzata proveniente da Novafeltria.

A supporto delle operazioni di soccorso sono arrivate anche le forze dell’ordine competenti per i rilievi e la gestione del traffico, oltre ai vigili del fuoco di Sansepolcro. Le dinamiche esatte dello scontro sono ora al vaglio degli investigatori.

© Riproduzione riservata

