Muore nello scontro in moto contro un’auto: mattina di sangue ad Arezzo

AREZZO – Mattina di sangue ad Arezzo: un uomo di 52 anni è morto nello scontro in moto contro un’auto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8,20 di oggi (2 giugno) in via Montefeltro all’incrocio con via Linoli in zona Catona. Si è subito capito che le condizioni del centauro erano gravissime.

Sul posto l’auto infermierizzata, la Blsd del Cb di Arezzo e la polizia municipale, mentre è stato allertato l’elisoccorso Pegaso.

Nonostante le manovre rianimatorie, però, il 52 è deceduto e il suo corpo ed è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale di Arezzo a disposizione dell’autorità giudiziaria.