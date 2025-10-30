Nell’auto a noleggio con contratto scaduto un panetto di eroina da oltre mezzo chilo

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Un contratto di noleggio scaduto da giorni è stato il dettaglio che ha tradito una coppia di corrieri della droga, fermati sull’autostrada A1 da una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle.

I due, un cittadino tunisino di 29 anni. e una donna italiana di 37 anni residenti in Toscana, sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in possesso di un carico di oltre mezzo chilo di eroina, che nascondeva un deposito ben più grande a casa.

L’operazione è scattata durante un controllo nell’area di servizio di Montepulciano Ovest. L’attenzione degli agenti si è concentrata su una piccola utilitaria. L’auto non risultava rubata, ma il fiuto dei poliziotti li ha spinti a una verifica più approfondita: il noleggio, intestato al conducente, era scaduto da diversi giorni.

Di fronte alle domande sul perché viaggiassero con un veicolo da restituire, i due hanno mostrato un nervosismo crescente. La conferma ai sospetti della pattuglia è arrivata dalla borsa appoggiata sul tappetino posteriore: all’interno, un panetto di eroina pura da 530 grammi.

L’indagine, però, non si è fermata alla piazzola di sosta. Gli investigatori della Stradale hanno immediatamente esteso la perquisizione all’abitazione della donna, scoprendo un vero e proprio laboratorio per il confezionamento: 335 grammi di ketamina, 61 grammi di metanfetamina, bilancini di precisione, sostanza da taglio e 2mila euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la coppia è stata trasferita in carcere, l’uomo a Siena e la donna a Firenze. L’intero quantitativo di stupefacente, che sul mercato avrebbe fruttato oltre 40mila euro, è stato sequestrato insieme al veicolo.