Neve a primavera, superlavoro dei vigili del fuoco ad Arezzo

AREZZO – Dalla tarda mattinata di ieri, i vigili del fuoco di Arezzo stanno intervenendo per numerosi interventi a causa delle improvvise nevicate che hanno interessato il nord-est della provincia aretina. Sono circa 60 gli interventi effettuati nella giornata di ieri.

I maggiori disagi si sono verificati sui principali passi montani che collegano la provincia a Firenze e Forlì Cesena.

I vigili del fuoco hanno operato con squadre della centrale e dai distaccamenti di Bibbiena, Pratovecchio e Sansepolcro per soccorrere numerose auto e mezzi pesanti rimasti bloccati. Gli interventi nella zona del Casentino si sono concentrati sulla Sr70, Sr71 e Sp73 nei comuni di Montemigliaio, Pratovecchio Stia e Poppi.

Nella zona della Valtiberina, le problematiche si sono concentrate sulla E45 e nel comune di Badia Tedalda.

Oltre a portare soccorso agli automobilisti, i vigili del fuoco hanno operato per liberare le strade da alberi e pali per telecomunicazioni e fornitura elettrica.

Le operazioni dovute al meteo sono tutt’ora in corso.