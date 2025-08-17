Nubifragio si abbatte su Arezzo: allagamenti e salvataggi nei sottopassi

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Il maltempo ha colpito duro, in serata, il comune di Arezzo.

È stata una serata di lavoro per i vigili del fuoco che sono intervenuti per i danni provocati da un nubifragio che ha colpito il territorio, Numerosi gli interventi per allagamenti, in particolare due auto sono rimaste bloccate nei sottopassi in zona Lebole, sono stati tratti in salvo i conducenti.

Attualmente sono circa 20 gli interventi effettuati e 70 le chiamate in attesa.

Non è rimasto indenne neanche l’ospedale San Donato, dove gli operatori sono impegnati a liberare la hall dall’acqua con stracci e secchi.