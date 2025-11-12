12.8 C
Resta impigliato con un vestito a un ramo di un albero all’asilo: muore soffocato un bambino di due anni

Inutili gli immediati soccorsi: l'area è stata subito transennata e posta sotto sequestro dalla procura di Arezzo che indaga per omicidio colposo

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Arezzo procura
1 ' di lettura
BIBBIENA – Un bambino di 2 anni, Leonardo Ricci, è morto oggi (12 novembre) all’interno dell’asilo nido comunale Ambarabà Ciccì Coccò a Soci, frazione di Bibbiena, durante la ricreazione nel giardino della struttura.

Secondo le prime ricostruzioni investigative il piccolo potrebbe essere rimasto impigliato con un capo di abbigliamento — una felpa o un giubbotto — a un ramo di un albero mentre giocava all’aperto. Il capo avrebbe così esercitato una compressione o un’ostruzione alla gola che lo ha portato al soffocamento.

Le educatrici si sono accorte immediatamente della gravità della situazione e hanno allertato i soccorsi del 118 Servizio emergenza sanitaria e l’elisoccorso Pegaso è stato mobilitato, ma nonostante l’intervento tempestivo non è stato possibile salvare il bambino.

La zona del giardino dell’asilo è stata subito transennata, e la struttura stessa è stata temporaneamente sequestrata dalla Procura della Repubblica di Arezzo, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in capo a ignoti in attesa di accertamenti.

Al momento rimangono da chiarire alcuni dettagli fondamentali: la dinamica esatta dell’accaduto, l’oggetto o l’indumento che ha causato la compressione o il blocco delle vie respiratorie, la presenza di eventuali omissioni di sorveglianza oppure fattori ambientali che hanno contribuito all’evento. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per accertare le responsabilità e comprendere se tutte le procedure di sicurezza della struttura siano state rispettate.

