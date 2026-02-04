Rogo in un’abitazione anche nell’Aretino: tre intossicati

CIVITELLA VAL DI CHIANA – Ancora paura e fiamme tra le mura domestiche in Toscana, dove l’allerta per gli incendi in abitazione resta altissima. L’ultimo episodio cronologico si è consumato nelle scorse ore a Badia al Pino, nel comune di Civitella in Val di Chiana, trasformando un tranquillo complesso di case a schiera in uno scenario di emergenza.

Il rogo è divampato improvvisamente in un appartamento situato al primo piano, sprigionando in pochi minuti un fumo denso e acre che ha invaso l’intero alloggio. Al momento dell’innesco, all’interno della casa si trovavano tre persone che, fortunatamente, sono riuscite a mantenere la calma necessaria per abbandonare l’edificio autonomamente prima che le fiamme sbarrassero loro ogni via d’uscita.

Una volta fuori, i tre inquilini sono stati immediatamente presi in carico dal personale sanitario del 118, giunto sul posto con diverse ambulanze: per tutti è stato necessario il trasporto in ospedale a causa dei chiari sintomi di intossicazione da inalazione di fumi.

Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno lavorato duramente per circoscrivere l’incendio, evitando che le lingue di fuoco si propagassero alle abitazioni adiacenti della schiera, mettendo in sicurezza l’intera struttura.

Presenti sul luogo del sinistro anche i carabinieri per i rilievi di rito e per collaborare alla ricostruzione della dinamica.