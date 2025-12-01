Rubano merce di lusso da un’auto davanti a un outlet: presi in autostrada

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – La polizia stradale di Arezzo ha proceduto all’arresto di quattro cittadini italiani, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

Una pattuglia in servizio sull’autostrada A1, ha intercettato un’autovettura Ford Puma, il cui conducente alla vista dell’auto con i colori d’istituto, ha interrotto bruscamente una manovra di sorpasso, posizionandosi dietro un autoarticolato con evidente intento elusivo. Tale condotta di guida ha indotto gli operatori a procedere al fermo del mezzo per un controllo di polizia all’area di servizio Badia al Pino Ovest.

All’atto dell’identificazione, i quattro occupanti (tre donne e un uomo), già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, hanno manifestato un ingiustificato stato di agitazione. Sussistendo i presupposti di legge, il personale operante ha proceduto all’accompagnamento dei soggetti negli uffici della sottosezione di Battifolle per sottoporre i fermati alle perquisizioni personali e veicolare.

Le operazioni di ricerca hanno consentito di rinvenire, occultati nel bagagliaio, numerosi capi di abbigliamento e accessori di marchi di lusso (tra cui Louis Vuitton, Prada, Hermès, Gucci) per un valore commerciale stimato di circa 11mila euro, dei quali i fermati non erano in grado di giustificare la provenienza. Sono stati, poi, rinvenuti e sequestrati strumenti per lo scasso come un punteruolo e delle pinze

Gli accertamenti hanno condotto le indagini verso l’outlet The Mall di Reggello (FI). Grazie al coordinamento informativo con l’arma dei carabinieri di Figline Valdarno, competente per territorio, si è accertata la commissione di un furto su autovettura (Audi Q7 con lunotto infranto) ai danni di due cittadine ucraine nel citato centro commerciale.

Le parti offese, invitate negli uffici della polizia stradale di Arezzo-Battifolle, hanno proceduto al riconoscimento formale della merce, di cui avevano le ricevute di acquisto, che è stata loro restituita. I quattro soggetti sono stati arrestati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.