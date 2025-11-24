Salvati dai vigili del fuoco due ragazzi sorpresi dalla piena del torrente Singerna

Getting your Trinity Audio player ready...

PIEVE SANTO STEFANO – Paura a Montedoglio, frazione di Pieve Santo Stefano per due ragazzi rimasti bloccati nel torrente Singerna per l’improvviso innalzamento delle acque.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori acquatici del comando dei vigili del fuoco di Arezzo e l’elicottero Drago che ha raggiunto e recuperato i due malcapitati, sorpresi dall’onda di piena del torrente.

Sul posto anche personale del 118 che ha preso in cura per un controllo i due ragazzi.