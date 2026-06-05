20.6 C
Firenze
venerdì 5 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

San Giovanni Valdarno, tre feriti gravi nello scontro fra tre auto

In ospedale due donne di 50 e 53 anni e un minore, portati d'urgenza all'ospedale fiorentino di Careggi: attivato anche l'elisoccorso

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
(Foto Fb Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi)
1 ' di lettura

SAN GIOVANNI VALDARNO – Un gravissimo incidente stradale ha mobilitato i soccorsi nel tardo pomeriggio di oggi (5 giugno) richiedendo anche l’intervento dell’elisoccorso regionale. L’allarme è scattato alle 17,30 quando la centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stata attivata per uno scontro violentissimo che ha visto coinvolte due autovetture in via Don Minzoni, nel territorio comunale di San Giovanni Valdarno.

Le condizioni dei feriti sono apparse subito estremamente serie ai primi soccorritori giunti sul posto. Tre persone – due donne, rispettivamente di 50 e 53 anni, e un minorenne – hanno riportato traumi pesantissimi a seguito dell’impatto. Dopo essere stati stabilizzati sul posto, tutti e tre i feriti sono stati trasferiti d’urgenza in codice rosso verso il vicino ospedale di Careggi, a Firenze, centro di riferimento per i traumi complessi.

L’imponente macchina dei soccorsi ha visto l’impiego immediato dell’automedica del Valdarno aretino, dell’ambulanza della Misericordia della Valdambra e di quella della Misericordia di Castelfranco Piandiscò.

Date le criticità cliniche dei feriti, è stato fatto levare in volo anche l’elicottero Pegaso 1 per velocizzare il trasporto verso il nosocomio fiorentino. Sul luogo del sinistro sono intervenute tempestivamente anche le squadre dei vigili del fuoco, necessarie per estrarre i feriti dalle lamiere e mettere in sicurezza i veicoli incidentati, e le forze dell’ordine, impegnate a eseguire i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica e accertare le responsabilità dello scontro.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.6 ° C
21 °
19.7 °
43 %
2kmh
0 %
Ven
20 °
Sab
27 °
Dom
30 °
Lun
31 °
Mar
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2260)ultimora (1186)Video Adnkronos (317)ImmediaPress (296)lavoro (96)sport (92)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati