Scontro fra un portavalori e un’auto ad Arezzo: 4 feriti, due sono gravi

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Scontro all’incrocio fra un furgone portavalori e un’auto ad Arezzo.

Quattro i feriti, di cui due gravi, nell’incidente fra via del Gavardello e via del Mulinaccio per cui è stato necessario l’intervento dell’auto infermierizzata, del Blsd della Misericordia e della Croce Rossa di Arezzo, dei vigili del fuoco e della polizia municipale.

I più gravi sono un uomo di 41 anni trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Arezzo e una donna di 46 anni, anche lei in rosso ad Arezzo. Codice giallo, invece, per un 50enne e un 34enne.