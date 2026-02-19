Scontro fra un’auto e un motorino ad Arezzo, gravi due minorenni

AREZZO – Incidente a Capolona, dove un violento scontro tra un’auto e un motorino ha fatto temere il peggio per due giovanissimi. L’allarme alla centrale del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato ieri sera intorno alle 19,30 di ieri (18 febbraio), mobilitando immediatamente un imponente dispiegamento di mezzi in via Di Vittorio.

La dinamica dell’impatto, avvenuto in un orario di traffico ancora intenso, ha subito palesato la gravità della situazione. Ad avere la peggio sono stati i due minorenni che viaggiavano in sella al ciclomotore: le loro condizioni sono apparse critiche fin dai primi istanti, tanto da richiedere l’attivazione della massima urgenza.

Sul posto sono confluite l’ambulanza infermierizzata di Subbiano, l’automedica di Arezzo e un mezzo Blsd della Misericordia di Arezzo. Tuttavia, vista la delicatezza del quadro clinico e l’età dei feriti, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2. Il velivolo è atterrato poco lontano dal luogo del sinistro per caricare i due ragazzi e trasportarli in volo, in codice rosso verso il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.

Mentre l’equipe medica delle Scotte si è presa cura dei due minori, le forze dell’ordine sono rimaste a lungo in via Di Vittorio per i rilievi di rito necessari a stabilire le responsabilità e l’esatta traiettoria dei due mezzi.