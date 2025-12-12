Scontro tir – furgone in autostrada: grave un uomo di 57 anni

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTE SAN SAVINO – È grave un uomo di 57 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi di Firenze dopo un incidente di ieri sera (11 dicembre) poco dopo le 23 che ha coinvolto un furgone e un mezzo pesante sulla A1, in corsia nord al chilometro 349.

Sul posto, intorno alle 23,11 di ieri (11 dicembre) sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata della Croce Bianca di Monte San Savino, la Blsd della Misericordia di Arezzo, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Dopo le verifiche delle condizioni di salute l’uomo, conducente del furgone, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi.