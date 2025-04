Sette feriti nel tamponamento in A1 all’altezza del Valdarno aretino

Getting your Trinity Audio player ready...

SAN GIOVANNI VALDARNO – Maxitamponamento in A1 nella zona del Valdarno.

È accaduto ieri sera (27 aprile) intorno alle 21,30 nella corsia in direzione nord e ha visto il coinvolgimento di un pullman, un minivan e due auto. Sette i feriti: 4 uomini (di 52, 35, 30 e 32 anni), trasportati in codice giallo al pronto soccorso della Gruccia, e tre uomini (di 44, 33 e 35 anni) in codice giallo al pronto soccorso di Ponte a Niccheri.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza Blsd della Misericordia di San Giovanni Valdarno, due Blsd della Croce Bianca di Arezzo, l’ambulanza infermierizzata di Figline Valdarno e le forze dell’ordine.