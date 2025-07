Si ribalta e rimane schiacciato dal trattore: muore a 63 anni

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTELFRANCO PIAN DI SCO’ – Muore schiacciato dal trattore che si ribalta.

È successo nel primo pomeriggio di oggi a Castelfranco di Sopra, in via del Fratino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi del comando di Arezzo. Sul posto è stato inviato anche l’elicottero Drago del reparto volo di Arezzo in supporto alla squadra di terra, oltre alla presenza del soccorso sanitario e dei carabinieri.

Accertato il decesso della persona, un uomo di 63 anni, da parte del medico, il personale dei vigili del fuoco ha provveduto alla estricazione del corpo ed alla messa in sicurezza dello scenario di concerto con le autorità coinvolte.