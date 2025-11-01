13 C
Firenze
sabato 1 Novembre 2025
Si sentono male nella notte: muore una donna, grave il marito. Ipotesi avvelenamento da pesticidi

Denuncia-querela dei familiari per capire le cause. Nella zona della casa a Monte San Savino è stata disposta precauzionalmente una disinfestazione

MONTE SAN SAVINO – A Monte San Savino, in provincia di Arezzo, una donna di 66 anni è deceduta nella notte e il marito, coetaneo, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Arezzo.

Secondo quanto emerso finora, i due coniugi nella notte tra mercoledì e giovedì hanno iniziato a sentirsi male improvvisamente con sintomi di nausea e vomito. Per la donna le conseguenze sono state letali, mentre il marito è stato trasportato in ospedale dove resta in osservazione.

Le autorità della procura di Arezzo hanno aperto un’inchiesta: i familiari della coppia hanno presentato una denuncia-querela alla questura chiedendo di verificare se si tratti di un’intossicazione accidentale. Tra le ipotesi al vaglio è quella di un avvelenamento dovuto a pesticidi o altre sostanze tossiche utilizzate nei giorni precedenti nell’abitazione.

L’abitazione, in località Alberoro, è stata sottoposta a rilievi dalla squadra mobile, ai vigili del fuoco e al 118. È stato disposto anche un intervento di disinfestazione nella zona.

La donna soffriva di patologie pregresse, ma gli investigatori non escludono alcuna pista mentre attendono gli esiti degli accertamenti tossicologici e dell’autopsia per stabilire con certezza cosa abbia provocato il decesso e il malore del marito. 

