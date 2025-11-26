Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Spaccata al negozio di elettronica: arrestato un cinquantenne.

Riconosciuto dalle telecamere di videosorveglianza dagli agenti delle volanti è stato fermato nelle vicinanze con i 100 euro del bottino

Intorno alle 12 di lunedì scorso alla Sala Operativa della questura di Arezzo è giunta la chiamata da parte della commessa di un bar in zona di Pescaiola che ha segnalatoun forte rumore proveniente dall’esterno, in prossimità del vicino negozio di elettronica, come fosse quello di un vetro infranto. Senza perdere un istante l’operatore del 112 ha girato la segnalazione alle volanti, impegnate nella ordinaria attività di controllo del territorio, che sono accorse sul posto.

Effettivamente è stato riscontrato che il vetro della porta di ingresso del negozio era stato completamente distrutto, la luce all’interno del locale era accesa e la cassa, con evidenti segni di forzatura, era vuota.

Nel frattempo è intervenuto anche il proprietario del negozio con il quale gli operatori di polizia si sono affrettati a visionare il sistema di video sorveglianza interno; le immagini non lasciavano dubbi: un uomo sulla cinquantina, con un giubbotto blu con cappuccio, e pantalone di tuta blu dopo essere riuscito a sfondare il vetro della porta d’ingresso con calci e pugni, era entrato nel locale, e dopo aver raggiunto la cassa l’ha svuotata appropriandosi così del contenuto pari a circa 100 euro e repentinamente si è allontanato.

Il soggetto è stato subito riconosciuto dagli agenti, in quanto già noto alle forze dell’ordine per vari reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio e pertanto sono partite subito le ricerche, innanzitutto nella zona della sua abitazione, poco distante dal negozio.

A poche centinaia di metri è stata avvistata la sagoma di uomo camminare velocemente e con circospezione, contraddistinta dagli stessi indumenti portati dal soggetto visionato nelle immagini: è stato pertanto raggiunto e fermato dagli operatori e portato in Questura per i necessari accertamenti, che hanno dato riscontro positivo.

L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e per aver violato le misure restrittive della libertà già imposte nei suoi confronti per vari reati a suo carico.

In occasione dell‘udienza per direttissima tenutasi nella serata di ieri è stato convalidato l’arresto e disposta la custodia cautelare in carcere.